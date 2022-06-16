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    Kırklareli'nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

    Kırklareli Lüleburgaz'da oyun oynarken 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Bahri Alkan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
    • 16.06.2022 - 18:35
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    Kırklareli'nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta 11 Haziran günü apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Bahri Alkan, bilinmeyen nedenle boşluğa düştü.

    Aile, kendi imkanlarıyla bebeği, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kafatasında çatlaklar olduğu belirlenen Bahri, buradaki ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Minik Bahri, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi. Hastaneden alınan Bahri bebeğin cenazesi, Lüleburgaz Dernek Camisi'ne götürüldü.

    Burada kılınan cenaze namazına Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, MHP İlçe Başkanı Tacettin Altay, bebeğin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

    Toprağa verildi

    DHA'nın haberien göre, cenazede baba Anıl Alkan büyük üzüntü yaşarken, dede Orhan Çalışkan ise Bahri'nin tabuttaki fotoğrafını öptü. Minik Bahri, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

    Kırklareli nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti #1

    Kırklareli nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti #2

    Kırklareli nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti #3

    Kırklareli nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti #4

    Kırklareli nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti #5

    Kırklareli nde balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti #6


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