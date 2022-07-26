Petrol
99.67
0.21%
Euro
18.1499
0.33%
Dolar
17.877
0.11%
Altın
987.85
0.19%
Borsa
2552
0.58%
Bitcoin
385.911
1.26%
BTXN Coin
9.47
-5.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Kırklareli'nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı

    Kırklareli Lüleburgaz'da 16 yaşındaki F.P., annesinin dini nikahlı eşi Oktay Filibeli'yi 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten sonra dedesi A.M. ile kaçan F.P. Tekirdağ'da yakalandı.
    • 26.07.2022 - 23:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı

    Saat 13.30 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Sinanpaşa Mahallesi üzerindeki müzisyenler kıraathanesinde meydana gelen olayda F.P., annesi ile dini nikahlı olarak yaşayan Oktay Filibeli ile daha önce tartıştı.

    Defalarca bıçaklayıp kaçtı

    Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.B., Filibeli tarafından evden kovuldu. Bugün, müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla Filibeli’yi defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

    Vücudunda 30 bıçak darbesi tespit edildi

    Ağır yaralanan Filibeli kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay Filibeli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Filibeli’nin vücudunda yaklaşık 30 bıçak darbesi tespit edildi.

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #1

    Tekirdağ'da yakalandı

    Polis, Filibeli'ye ait olan ve kıraathane önünde park halindeki otomobilin bagajında 1 av tüfeği buldu. Cinayet şüphelisi F.P.'nin, olayın ardından dedesi A.M.'nin kullandığı kapalı kasa minibüsle kaçtığı saptandı.

    DHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kaçan F.P.’nin, dedesinin kullandığı minibüsle ilçeye geleceğini belirledi. Polis, ilçe girişinde önlem alarak, dede ile torununun bulunduğu minibüsü durdurup, ikiliyi gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise 3 bıçak ve 6 poşet dolusu giysi ele geçirildi.

    F.P. ile dedesi A.M., soruşturmanın yürütüleceği Lüleburgaz’a gönderildi.

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #2

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #3

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #4

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #5

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #6

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #7

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #8

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #9

    Kırklareli nde bir genç, annesinin dini nikahlı eşini öldürüp kaçtı #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    KYK borcu için yeni düzenleme yapılacak
    Gündem

    KYK borcu için yeni düzenleme yapılacak

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir