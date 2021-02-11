Kırklareli’nde boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında adliye çıkışı kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kırklareli Adliyesi önünde meydana gelen olayda mahkeme çıkışı boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında silahların, bıçakların, taşların ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı.

Kavgada 11 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

BOŞANMA DAVASININ ÇIKIŞINDA BIÇAKLI, TAŞLI, SOPALI KAVGA

Yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı VİDEO