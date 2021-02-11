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    Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı

    Kırklareli’nde boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında adliye çıkışı kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 19:40
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 19:44
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    Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı

    Kırklareli Adliyesi önünde meydana gelen olayda mahkeme çıkışı boşanma aşamasında olan çiftin yakınları arasında silahların, bıçakların, taşların ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı.

    Kavgada 11 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

    BOŞANMA DAVASININ ÇIKIŞINDA BIÇAKLI, TAŞLI, SOPALI KAVGA

    Yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı VİDEO

    Kırklareli nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı #1

    Kırklareli nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı #2

    Kırklareli nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı #3

    Kırklareli nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı #4

    Kırklareli nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları birbirine girdi: 11 yaralı #5

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