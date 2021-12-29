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    Kırklareli'nde bozulmuş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi

    Bir işletmede bozuk, tüketilmesi uygun olmayan ve son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi.
    • AA
    • 29.12.2021 - 03:47
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    Kırklareli'nde bozulmuş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi

    Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince, kentteki et ve et ürünleri işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

    Ekipler bir işletmede tüketilmesi uygun olmayan ürünlerin bulunduğunu tespit etti.

    4 TON 250 KİLO BOZUK ET DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    Ele geçirilen 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü firmadan alınarak elektrik enerjisine dönüştürülmek üzere biyogaz tesisine getirildi.

    Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, biyogaz tesisinde gazetecilere, halk sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimler yaptıklarını söyledi.

    Kırklareli nde bozulmuş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi #1

    "SON KULLANMA TARİHLERİNE MUTLAKA BAKIN"

    Vatandaşları ürün alırken son kullanma tarihlerine bakmaları konusunda uyaran Aksoy, kendilerine gelen tüm ihbarları da dikkate aldıklarını kaydetti.

    Kırklareli nde bozulmuş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi #2

    "ÇOK AĞIR CEZALAR UYGULAYACAĞIZ"

    Denetimler sonucu bir işletmede halk sağlığına uygun olmayan et ve et ürünlerini ele geçirdiklerini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

    "Amacımız tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak. Kırklareli halkının güvenliği için gece gündüz denetimlere devam ediyoruz. Ele geçirdiğimiz et ürününü imha ettik. Bundan sonra da böyle illegal işlerde bulunanlara çok ağır cezalar uygulayacağız. Lütfen üreticilerimiz işlerini yasaya uygun yapsınlar. İşlerimizi doğru şekilde yaparsak ülkemizin sağlığı, insanımızın sağlığı, memleketimizin sağlığını korumuş oluruz. Vatandaşlarımız da bu noktada yanlış gördükleri işleri 174 Alo Gıda Hattı'na bildirirlerse biz hemen müdahale ediyoruz. Biz yakalamasaydık bu ürünleri büyük ihtimalle piyasaya süreceklerdi. Biz bunun için varız, devlet bunun için var."

    Kırklareli nde bozulmuş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi #3

    Kırklareli nde bozulmuş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi #4

    Kırklareli nde bozulmuş 4 ton 250 kilogram et ve et ürünü ele geçirildi #5

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