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    Kırklareli'nde, Bulgaristan'da darbedilip geri itilen 27 kaçak göçmen yakalandı

    Yunanistan'dan geçtikten sonra Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye geri itildikleri öğrenilen 27 kaçak göçmen, Vize ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • 25.05.2022 - 11:18
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    Kırklareli'nde, Bulgaristan'da darbedilip geri itilen 27 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli’nde, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Vize ilçesinde sürdürülen yol uygulamaları sırasında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    DHA'nın haberine göre; kaçak göçmenlerin, Yunanistan üzerinden kaçak geçtikleri, Bulgaristan’da güvenlik güçlerine yakalandıkları, darbedilip Türkiye’ye itildikleri öğrenildi.

    5 taksi şoförüne gözaltı

    Kaçak göçmenleri almak için bölgeye geldiği tespit edilen 5 taksi şoförü gözaltına alındı.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Taksi şoförleriyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Kırklareli nde, Bulgaristan da darbedilip geri itilen 27 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kırklareli nde, Bulgaristan da darbedilip geri itilen 27 kaçak göçmen yakalandı #2


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