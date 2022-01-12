Kırklareli'nde çıkan fırtına çatıları uçurdu

Kırklareli'nde çıkan fırtına sebebiyle çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, işyerlerinin camları kırıldı.

Kırklareli Karakaş Mahallesi'nde çıkan fırtına bazı caddelerde ağaçları devirdi, iş yerlerinin camlarını kırıp, elektrik direklerine zarar verdi.

Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.

"BİZ BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.