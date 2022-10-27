Kırklareli'de çocuklarının annesini öldüren katil adliyeye sevk edildi

Hakkındaki uzaklaştırma kararını delerek eşinin evine giden saldırgan, kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın eşinin kurşunuyla can verirken, saldırgan ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nin Akalar Mahallesi'nde bulunan apartmada dehşet yaşandı.

2'nci katta yaşayan Songul Akbaş (44), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Zeynel Abidin Akbaş tarafından evinde tabaca ile vuruldu.

Bu sırada evde bulunan çiftin kızları Melek Akbaş ise evin balkonundan atladı. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin kapısını açmasıyla eve giren ekipler, Songül Akbaş'ı mutfakta başından vurulmuş halde yaralı buldu.

Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

Olay anında evin balkonundan atlayan kızları Melek Akbaş'a ise ilk müdahalesi apartmanın önünde yapıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anneyle kızını, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Talihsiz kadın kurtarılamadı

Songül Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, vücudunda kırıklar olan kızının tedavisi ise sürüyor.

Katil kıskıvrak yakalandı

Olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan Zeynel Abidin Akbaş ise polis tarafından yakalandı.

Adliyeye gönderildi

Kırklareli Aile Mahkemesi tarafından 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararı bulunduğu belirtilen Akbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Songül Akbaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.





















