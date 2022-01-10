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    Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı

    Kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; İ.A, S.U. ve E.A. isimli şahısları kazdıkları 25 metre derinlikteki çukurda yakaladı.
    • AA
    • 10.01.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:25
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    Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı

    Kırklareli'nde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, söz konusu bölgede incelemeler yaptı. Çalışmalar neticesinde 5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğu tespit edildi.

    KAZDIKLARI ÇUKURDA YAKALANDILAR

    Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Zanlıların, çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.

    Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı VİDEO

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda 1 adet yer altı derin arama detektörü, 1 adet jeneratör, 2 adet arazi aracı, 1 adet hilti ve ucu, 1 adet 20 metre seyyar merdiven, 1 adet 50 metre uzatma kablosuyla birlikte muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

    Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı #1

    Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı #2

    Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı #3

    Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı #4


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