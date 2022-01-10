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- Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı
Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı
- AA
- 10.01.2022 - 13:24
- Güncelleme : 10.01.2022 - 13:25
Kırklareli'nde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, söz konusu bölgede incelemeler yaptı. Çalışmalar neticesinde 5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğu tespit edildi.
KAZDIKLARI ÇUKURDA YAKALANDILAR
Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Zanlıların, çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.
Kırklareli’nde defineciler, kazdıkları çukurda yakalandı VİDEO
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda 1 adet yer altı derin arama detektörü, 1 adet jeneratör, 2 adet arazi aracı, 1 adet hilti ve ucu, 1 adet 20 metre seyyar merdiven, 1 adet 50 metre uzatma kablosuyla birlikte muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.