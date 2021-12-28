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- Kırklareli’nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı
Kırklareli’nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı
Kırklareli’nde sağanak yağış nedeniyle Babaeski ilçesinde bulunan Çürtlen Deresi taştı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Su baskınlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarıldı.
- İHA
- 28.12.2021 - 18:53
- Güncelleme : 28.12.2021 - 19:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan Çürtlen Deresi taştı.
Derenin taşması sonucu Babaeski ilçesi Kurtuluş Mahallesi üzerinde bulunan bazı evlerin bodrum katları su bastı.
EVLERİ SU BASTI, VATANDAŞLAR İŞ MAKİNALARIYLA KURTARILDI
Evlerinde mahsur kalanlar ise iş makinaları yardımıyla kurtarıldı.
Yoğun yağış nedeniyle yolların kapandığını dile getiren Aydın Yavaş, iş makinasıyla kurtarıldığını söyledi.
Kırklareli’nde dere taştı, mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı VİDEO