Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 tutuklama Demirköy ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kargo aracı görünümlü minibüsle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

AA

Göçmen kaçakçılarıyla mücadele sürüyor...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

19 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

Kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

17 kişi tutuklandı

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 17'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Nisan Perşembe günü düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

10 araca el konuldu

Operasyonda aralarında bir kargo aracının logolarının yapıştırıldığı minibüsün de olduğu 10 araca el konulmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)