Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın çıktı

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi Demirkapı mahallesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığını gören çiftliktekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

''YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK''

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Bilgin itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devem ettiğini ve yangının kontrol altına aldığını belirterek, “Bu tip yangınlarda kontrol altına alınması önemlidir. Yangını söndürdük diyemezsiniz. Siz üstten söndürürsünüz içten yanar. Yangını kontrol altına aldık. İdari binaya, hayvanların olduğu bölgeye ve diğer yem bölgesi olan alana sirayetini önledik. Dolayısıyla bu yangının kontrol altına alındı demektir. Burada yağmurda yağsa yangının tamamen bitmesi belki 1 gün belki 2 günü alacaktır. Ama önemli olan kontrol altına alıp tehlikeyi ortadan kaldırmak” dedi.

Öte yandan yangına Edirne itfaiyesi tarafında destek sağlanıyor.