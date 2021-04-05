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    Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı

    Belediye tarafından alana yapılan demir süslemeleri kırarak çalan şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 14:32
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    Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı

    Kırıkkale’nin Lüleburgaz ilçesinde Yeni Tören Alanı’nda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 28 Mart tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi.

    Saat 11.30 sıralarında meydana gelene olayda, kimliği belirsiz bir kişi belediye tarafından yaptırılan yıldız şeklindeki kent süslerini teker teker kırarak çaldı.

    RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Şahsın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

    O anlarda şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

    BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Kimliği tespit edilen şüphelinin hakkında birçok suçun kayıtlı olduğu öğrenildi.

    Lüleburgaz Belediyesi, suç duyurusunda bulundu.

    Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı #1

    Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı #2

    Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı #3

    Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı #4

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