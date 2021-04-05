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- Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı
Kırklareli’nde hırsız, belediyenin yaptığı süslemeleri çaldı
Belediye tarafından alana yapılan demir süslemeleri kırarak çalan şahsın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.
- İHA
- 05.04.2021 - 14:32
Kırıkkale’nin Lüleburgaz ilçesinde Yeni Tören Alanı’nda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 28 Mart tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi.
Saat 11.30 sıralarında meydana gelene olayda, kimliği belirsiz bir kişi belediye tarafından yaptırılan yıldız şeklindeki kent süslerini teker teker kırarak çaldı.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Şahsın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
O anlarda şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.
BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kimliği tespit edilen şüphelinin hakkında birçok suçun kayıtlı olduğu öğrenildi.
Lüleburgaz Belediyesi, suç duyurusunda bulundu.