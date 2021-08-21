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Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.