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- Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- İHA
- 21.08.2021 - 16:50
- Güncelleme : 21.08.2021 - 16:51
Lülebugaz ilçesinde, 22 AAH 430 plakalı 61 yaşındaki Nedim Akkoç idaresindeki otomobil, 34 DG 3917 plakalı 38 yaşındaki Özgür Kara'nın idaresindeki kamyon ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu Nedim Akkoç, 35 yaşındaki Gülten ve 6 yaşındaki Bahadır Kılınç yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı VİDEO
KAMYON SÜRÜCÜSÜNE CEZA
Polis ekiplerince bölgede yapılan kamera araştırmasında, kaza anının bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.
Görüntüyü inceleyen ekipler, kamyon sürücüsü Özgür Kara'nın hız limiti ve kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit edip, ceza uygulandı.