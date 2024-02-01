DHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstiklal Mahallesi'nde olun karşısına geçmek isteyen Melek Kuşku'ya (36) dönüş yapan A.K.'nin kullandığı hafriyat kamyonu çarptı.
Kuşku, kamyonun altında kalırken sürücü ise kadını fark etmeyip bölgeden uzaklaştı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Cenaze Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kamyon şoförü A.K. gözaltına alındı.
Yaşananlar kamerada
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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