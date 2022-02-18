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    Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi

    Kırklareli’nde trafik kazasında hayatını kaybeden çift kılınan öğle namazının ardından torağa verildi. Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinliği tabutlarına örtü oldu.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 18:49
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    Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi

    Kırklareli'nin Sergen köyü yakınlarında Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki otomobil B.U. idaresindeki tır ile çarpıştı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Kadayıfçı, yanında bulunan eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Hayatını kaybeden Kadayıfçı çifti ve Çanakçı'nın cansız bendeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi VİDEO


    6 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

    Sürücü Mert Kadayıfçı ve eşi Melek Kadayıfçı’nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

    Kadayıfçı çifti için Kırklareli Hızırbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, akrabaları ve çalışma arkadaşları katıldı.

    Cenazede yakınları zaman zaman tabuta sarılarak gözyaşı dökerken Kadayıfçı çiftinin tabutlarının üzerine gelinlik ve damatlık örtüldü.

    Kırklareli nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi #1

    TABUTLARINA GELİNLİK VE DAMATLIK ÖRTÜLDÜ

    Kadayıfçı çifti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Erdoğan Çanakçı ise Pınarhisar ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından Pınarhisar Mezarlığı'na defnedildi.

    Kırklareli nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi #2

    Kırklareli nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi #3

    Kırklareli nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi #4

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