Kırklareli'nde kurt, koyunları telef etti: Yol boyu ölülerini gördüm

Pehlivanköy ilçesinde hayvan yetiştirici çiftin açık bulduğu ağılda bulunamayan koyunları kurt telef etti. Koyunların sahibi ise 'Yol boyu ölülerini gördüm, bazılarının kemikleri bile kalmamış' dedi.

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali İhsan Hırçın sabah saatlerinde ağılının kapısının açık olduğunu fark etti. Hırçın, bakmaya gittiğinde hayvanların ağılın içinde olmadığını gördü.

Çevrede yaptığı araştırmada 10’dan fazla koyununun telef olduğunu ve 2 koyununun yaralandığını gören Hırçın, durumu veterinere bildirdi. Bölgeye gelen veteriner yaralı koyunları tedavi etti.

"Yol boyunca koyunların ölülerini gördüm"

Hayvanları telef olan Ali İhsan Hırçın, yaşadıklarını anlattığı İHA muhabirine, “Dün gece sahura kalktık. Saat 5 gibi sahur bitti ve koyunları ziyarete geldim hiçbir şey yoktu. Sabah saat 7 gibi tekrar kalktıktan sonra gittim. Ağılın kapısının açık olduğunu, koçun da öldüğünü gördüm. Koyunların olmadığını gördüm ve hemen araziye çıktım koyunları aramaya. Aşağı yukarı 300, 500 metre gittikten sonra yol boyunca koyunların ölülerini görmeye başladım. Daha sonra koyunları aramaya devam ettik.

"Koyun kemikleri bile kalmamış"

3 kilometre ötede benim yazlık ağıl var, koyunlar oraya gitmiş ve yine ölmüş koyun gördüm orada. Diğer koyunları getirdikten sonra ölü koyunları topladık. Aşağı yukarı 10 tane ölü koyun topladık ve hala bulamadığımız koyun ölüleri var. Hatta koyunun kemikleri bile kalmamış olanlar vardı, onları almadık. Koyunlarım hamileydi. Hep gebe dediğimiz koyunlarımız telef oldu. Ben 63 yıldır böyle bir şey görmedim. Biz bu kurtlarla mı yaşayacağız. Yine saldırıya uğrayacağız düşüncesiyle mi yaşayacağız. Biz şimdi hiç uyumayacağız kurt mu bekleyeceğiz. Koyunlarım kaçmasaydı hepsi telef olacaktı” dedi.

"Hayvanların sesini duydukça ağlıyorum"

Hümiye Hırçın ise aramaya gittiklerinde hayvanların telef olduğunu görünce çok üzüldüklerini söyleyerek, “İçim parçalandı. Hayvanların sesini duydukça ağlıyorum. Benim yerimde olsanız ne hissedersiniz” ifadelerini kullandı.