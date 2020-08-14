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    Kırklareli'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Yavru 2 kedi, süs havuzundaki beton süsleme içerisinde mahsur kaldı. İtafiye mahsur kalan kediyi kurtarırken, bir kedinin de içeride telef olduğunu gördü. Yavru kedi veterinere verildi.
    • AA
    • 14.08.2020 - 11:56
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    Kırklareli'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Kırklareli'nde Cumhuriyet Mahallesinde süs havuzundan kedi sesi duyan çocuklar ailelerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, süs havuzunun içerisindeki beton süse bir kedinin sıkıştığını gördü.

    KEDİ KURTARILDI

    Ekipler, kediyi kurtarmak için havuzdaki beton süs küpü kırdı.

    KEDİLERDEN BİRİ TELEF OLMUŞ

    Küp içerisinde biri telef olmuş iki yavru kedi bulundu. Ekipler yeni doğduğu değerlendirilen yavru kediyi alarak veterinere götürdü.

    Kırklareli nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #1

    Kırklareli nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #2

    Kırklareli nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #3

    Kırklareli nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #4

    Kırklareli nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #5

    Kırklareli nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı #6

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