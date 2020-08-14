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Kırklareli'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kırklareli'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Yavru 2 kedi, süs havuzundaki beton süsleme içerisinde mahsur kaldı. İtafiye mahsur kalan kediyi kurtarırken, bir kedinin de içeride telef olduğunu gördü. Yavru kedi veterinere verildi.