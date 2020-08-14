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- Kırklareli'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kırklareli'nde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Yavru 2 kedi, süs havuzundaki beton süsleme içerisinde mahsur kaldı. İtafiye mahsur kalan kediyi kurtarırken, bir kedinin de içeride telef olduğunu gördü. Yavru kedi veterinere verildi.
- AA
- 14.08.2020 - 11:56
Kırklareli'nde Cumhuriyet Mahallesinde süs havuzundan kedi sesi duyan çocuklar ailelerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, süs havuzunun içerisindeki beton süse bir kedinin sıkıştığını gördü.
KEDİ KURTARILDI
Ekipler, kediyi kurtarmak için havuzdaki beton süs küpü kırdı.
KEDİLERDEN BİRİ TELEF OLMUŞ
Küp içerisinde biri telef olmuş iki yavru kedi bulundu. Ekipler yeni doğduğu değerlendirilen yavru kediyi alarak veterinere götürdü.