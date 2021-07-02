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- Kırklareli’nde otomobilden dinamit çıktı
Kırklareli’nde otomobilden dinamit çıktı
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 6 dinamit lokumu ve 50 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
- İHA
- 02.07.2021 - 11:09
- Güncelleme : 02.07.2021 - 11:32
Kırklareli’nde bir otomobil, jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymadı.
Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrol devriyesi esnasında bir otomobil, dur ihtarına uymayarak yoluna devam etti.
OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR
Jandarma ekiplerince kısa sürede durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 adet dinamit lokumu, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet alan tarama cihazı, 1 hilti ve 5 adet hilti ucu ele geçirildi.
4 ŞAHIS GÖZALTINDA
Araçta bulunan T.Ö, Y.A, S.K, M.T isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında TCK 174-1 "tehlikeli madde kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı.
Kırklareli’nde otomobilden dinamit çıktı ViDEO