Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
700.948
1.02%
BTXN Coin
50.75
12.77%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Kırklareli'nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

    Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan ve daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanırken, 21 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 22:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sabah 05.00 sıralarında bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    2 POLİS MEMURU VE 1 SAĞLIK ÇALIŞANI DARBEDİLDİ

    Yaralıların hastaneye kaldırılıp tedavisine başlanmasının ardından hastane önünde iki grup arasında yeniden çıkan kavgada 2 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı darbedilerek yaralandı. Yaşanan arbedede hastane kapılarının camları kırıldı.

    Kırklareli nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı #1

    21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından kapsamlı inceleme başlatan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı karıştığını belirlediği 21 kişiyi gözaltına aldı.

    Kırklareli nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı #2

    Kırklareli nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı #3

    Kırklareli nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı #4

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir