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Kırklareli'nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

Kırklareli'nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı

Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan ve daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanırken, 21 kişi gözaltına alındı.