- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırklareli'nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı
Kırklareli'nde silahlı kavgada 7 yaralı, 21 gözaltı
Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan ve daha sonra hastanede devam eden silahlı kavgada polis ve sağlık çalışanın da aralarında olduğu 7 kişi yaralanırken, 21 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 27.11.2021 - 22:58
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sabah 05.00 sıralarında bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
2 POLİS MEMURU VE 1 SAĞLIK ÇALIŞANI DARBEDİLDİ
Yaralıların hastaneye kaldırılıp tedavisine başlanmasının ardından hastane önünde iki grup arasında yeniden çıkan kavgada 2 polis memuru ile 1 sağlık çalışanı darbedilerek yaralandı. Yaşanan arbedede hastane kapılarının camları kırıldı.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kapsamlı inceleme başlatan Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı karıştığını belirlediği 21 kişiyi gözaltına aldı.