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Kırklareli'de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Drone ile çalışma yapan ekipler, 85 bin kök Hint keneviri tespit etti. Kenevirler imha edilirken tarla sahibi ise gözaltına alındı.