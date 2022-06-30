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- Kırklareli'de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Drone ile çalışma yapan ekipler, 85 bin kök Hint keneviri tespit etti. Kenevirler imha edilirken tarla sahibi ise gözaltına alındı.
- 30.06.2022 - 09:54
- Güncelleme : 30.06.2022 - 10:35
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünün Gölbaba mevkisinde ayçiçeği ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.
Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, bölgede drone ile çalışma yaptı.
85 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi
Çalışmalarda 3 dönümlük tarlanın orta bölümünde 85 bin kök Hint keneviri olduğunu tespit eden ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.
Tarla sahibi gözaltına alındı
AA'nın haberine göre; tarla sahibi T.G. ise gözaltına alındı.