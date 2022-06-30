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    Kırklareli'de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

    Drone ile çalışma yapan ekipler, 85 bin kök Hint keneviri tespit etti. Kenevirler imha edilirken tarla sahibi ise gözaltına alındı.
    • 30.06.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:35
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    Kırklareli'de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünün Gölbaba mevkisinde ayçiçeği ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

    Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, bölgede drone ile çalışma yaptı.

    85 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi

    Çalışmalarda 3 dönümlük tarlanın orta bölümünde 85 bin kök Hint keneviri olduğunu tespit eden ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

    Tarla sahibi gözaltına alındı

    AA'nın haberine göre; tarla sahibi T.G. ise gözaltına alındı.

    Kırklareli de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    Kırklareli de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi #2

    Kırklareli de tarlada 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi #3


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