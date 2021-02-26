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- Kırklareli'nde ters yöne giren midibüsün kadına çarpma anı
Kırklareli'nde ters yöne giren midibüsün kadına çarpma anı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden geçen anaokulu öğretmeninin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- AA
- 26.02.2021 - 17:35
- Güncelleme : 26.02.2021 - 17:39
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Özgür D. idaresindeki midibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni 24 yaşındaki Nidem Sarsılmaz'a çarptı.
Kazada yaralanan Sarsılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
TERS YÖNE GİRDİ
Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün midibüs ile ters yöne girdiğini belirledi.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.