Kırklareli'nde tüp yüklü kamyon devrildi

Lüleburgaz yönünde kontrolden çıkan mutfak tüpü yüklü tır devrilerek durabildi. Tırda bulunan tüplerin şans eseri patlamaması faciayı engelledi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldü.

Saat 08.00 sularında 59 NE 383 plakalı tüp yüklü kamyon, İstanbul yönünden Lüleburgaz istikametine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

TÜP YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrilerek durabildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerinde tüplerin patlama ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada mutfak tüplerini şans eseri patlamaması faciayı engelledi. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.