İHA
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 48 şüpheliye yönelik 47 adrese operasyon düzenledi.
46 kişi gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 22 adet mermi, 0,30 gram metamfetamin, 3.28 gram kenevir tohumu, 13 adet sentetik ecza ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Öte yandan 2 firari şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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