Kırklareli'nde yolcu treni işçi sevisine çarptı

Babaeski ilçesine bağlı yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde medyana gelen kazada yük treni, hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

27 KİŞİ YARALANDI

Yan devrilen servisteki 27 kişi yaralandı. Yaralılar Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olay yerine gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Kırklareli'nde yolcu treni, işçi servisine çarptı

VALİ, VEFATIN BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Olayda vefatın bulunmamasının teselli olduğunu belirterek yaralılara acil şifa dileyen Vali Bilgin, "Bariyer kapalıyken bariyerden geçmeye çalışan servise yük treni çarpması sonucu 27 vatandaşımız yaralandı. Çok şükür servis tam olarak tren yoluna girmediği için uç bölgesinden alıyor. Tüm Kırklarelili hemşehrilerimiz geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.