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    Kırklareli'nde yolcu treni işçi sevisine çarptı

    Babaeski ilçesine bağlı yolcu treninin işçi servisine çarpması sonucu yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:49
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    Kırklareli'nde yolcu treni işçi sevisine çarptı

    Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde medyana gelen kazada yük treni, hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

    27 KİŞİ YARALANDI

    Yan devrilen servisteki 27 kişi yaralandı. Yaralılar Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

    Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olay yerine gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

    Kırklareli'nde yolcu treni, işçi servisine çarptı

    VALİ, VEFATIN BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

    Olayda vefatın bulunmamasının teselli olduğunu belirterek yaralılara acil şifa dileyen Vali Bilgin, "Bariyer kapalıyken bariyerden geçmeye çalışan servise yük treni çarpması sonucu 27 vatandaşımız yaralandı. Çok şükür servis tam olarak tren yoluna girmediği için uç bölgesinden alıyor. Tüm Kırklarelili hemşehrilerimiz geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

    Kırklareli nde yolcu treni işçi sevisine çarptı #1

    Kırklareli nde yolcu treni işçi sevisine çarptı #2

    Kırklareli nde yolcu treni işçi sevisine çarptı #3

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