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    Kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Gaziantep'te yakalandı

    Gaziantep’te FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., İslahiye’de yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 10:56
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    Kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Gaziantep'te yakalandı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi M.F.C.'nin, İslahiye'de olduğu bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, FETÖ üyesinin Serinevler Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi.

    KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

    İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

    Gözaltına alınan ve sorgulaması tamamlanan M.F.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Gaziantep te yakalandı #1

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