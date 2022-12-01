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    Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, yakalandı

    Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
    • 01.12.2022 - 18:39
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    Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, yakalandı

    Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya’nın Mannheim şehrinde yakalandı.

    Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından arananıp yakalanan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirildi.

    İnterpol açıklama yaptı

    İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin açıklama, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yapıldı.

    İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi.

    “Kasten öldürme ve kasten yaralama” suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya’nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır.

    Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya’nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir”

    Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, yakalandı #1


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