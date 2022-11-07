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    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı

    Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri, saklandığı villada yakalanarak gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bulguya rastlanmadığı açıklandı.
    • 07.11.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:46
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    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in  izini sürdü.

    Adı uyuşturucu kaçakçılığına da karışan şahsın yeri, yapılan son çalışmalarla tespit edildi.

    Operasyonla yakalandı

    Bunun üzerine güvenlik güçleri, Bojanic'in İstanbul'un Sarıyer'de gizlendiği eve baskın düzenledi.

    2 Kasım günü yapılan operasyonda, Bojanic yakayı ele verdi.

    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer de yakalandı #1

    Kepçelerle kazı yapıldı

    Öte yandan şahsın, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesi üzerine maktulü burada gömebileceği düşüncesiyle polis ekipleri, kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.

    Bahçede bulunan havuzun da sökülerek kazıldığı ve çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı VİDEO

    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer de yakalandı #2

    "Yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır"

    Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

    Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.

    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer de yakalandı #3

    Drone ile görüntülendi

    Yakalanan çete lideri Bojanic’in kaldığı ev, drone ile görüntülendi. Görüntülerde,  kazı çalışması yapıldığı görülüyor.

    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer de yakalandı #4

    Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer de yakalandı #5


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