Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri, saklandığı villada yakalanarak gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bulguya rastlanmadığı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in izini sürdü.

Adı uyuşturucu kaçakçılığına da karışan şahsın yeri, yapılan son çalışmalarla tespit edildi.

Operasyonla yakalandı

Bunun üzerine güvenlik güçleri, Bojanic'in İstanbul'un Sarıyer'de gizlendiği eve baskın düzenledi.

2 Kasım günü yapılan operasyonda, Bojanic yakayı ele verdi.

Kepçelerle kazı yapıldı

Öte yandan şahsın, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesi üzerine maktulü burada gömebileceği düşüncesiyle polis ekipleri, kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.

Bahçede bulunan havuzun da sökülerek kazıldığı ve çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı VİDEO

"Yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır"

Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.

Drone ile görüntülendi

Yakalanan çete lideri Bojanic’in kaldığı ev, drone ile görüntülendi. Görüntülerde, kazı çalışması yapıldığı görülüyor.