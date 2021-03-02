Kırmızı listedeki Konya'da eğlence merkezine baskın

Açık olan bir eğlence merkezindeki 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 243 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya’nın Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki bir eğlence merkezinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine eğlence merkezine operasyon düzenleyen polis, içeride 60 kişinin olduğu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi.

243 BİN LİRA CEZA

60 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 243 bin lira para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

KIRMIZI KATEGORİDE

Konya, koronavirüs Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunuyor.