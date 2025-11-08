Abone ol: Google News

Kırşehir'de 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Kırşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü B.Y., hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 12:18
  • Kırşehir'de, plakasız motosiklet kullanan 14 yaşındaki B.Y., bir otomobille çarpıştı.
  • Çarpmanın etkisiyle savrulan B.Y., hastanede hayatını kaybetti.
  • Otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde, B.Y.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle B.Y., metrelerce savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.Y., kurtarılamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otomobil ile motosikletin çarpıştığı, B.Y.'nin metrelerce savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

