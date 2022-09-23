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    Kırşehir'de 14 yıllık cinayeti çocuk felci ayrıntısı çözdü

    2008 yılında dere yatağında bulunan kemik parçalarının geçmişte çocuk felci geçirmiş birine ait olduğunu belirleyerek cesedin kimliğini tespit eden jandarma, cinayeti çözdü, faillerini yakaladı.
    • 23.09.2022 - 02:47
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    Kırşehir'de 14 yıllık cinayeti çocuk felci ayrıntısı çözdü

    2008 yılında Çiçekdağı ilçesine bağlı Harmanpınar köyü mevkiinde çoban köpekleri tarafından ayakkabı ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının kimliği belirsiz bir erkek şahsa ait olduğu tespit edilirken, Adli Tıp Kurumunun yaptığı incelemede ölen şahsın küçük yaşlarda çocuk felci geçirdiğini tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri; bölgede geçmişte çocuk felci geçiren kayıp şahısları araştırmaya başladı.

    JASAT'tan film senaryosu gibi çalışma

    İHA'nın haberine göre; yapılan araştırmalar sonucunda 2006 yılında hakkında kayıp şahıs müracaatında bulunulan C.F.’nin ailesi ile DNA karşılaştırması yapılarak ölen şahsın C.F. olduğu tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip ve JASAT tarafından dosya tekrar incelenerek çalışma planı hazırlandı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin 1 sene boyunca yaptığı titiz çalışma sonucunda C.F.’nin 2006 yılında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşları A.A. ve M.T. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlılarından A.A., Ankara’nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken M.T.’nin ise 2011 yılında vefat ettiği tespit edildi.

    Kırşehir de 14 yıllık cinayeti çocuk felci ayrıntısı çözdü #1

    "Adalete her zaman güvendik"

    A.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Faili meçhul olayın 16 yıl sonra aydınlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren C.F.’nin yakını, adalete her zaman güvendiklerini ifade ederek, olayın aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

    Kırşehir de 14 yıllık cinayeti çocuk felci ayrıntısı çözdü #2

    Kırşehir de 14 yıllık cinayeti çocuk felci ayrıntısı çözdü #3


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