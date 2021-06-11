Kırşehir'de 3 kadın cinayetinin şüphelileri 16 yıl sonra yakalandı

2005 yılında farklı adreslerde öldürülen Seher Alver, Mehrinaz Ayatay ve Sultan Baran cinayetleriyle ilgili 5 şüpheli, polis tarafından oluşturulan özel ekiple yakalanarak adliyeye sevk edildi.

2005 yılında Kırşehir merkezdeki farklı adreslerde 3 farklı cinayet meydana geldi.

O tarihte 65 yaşındaki Mehrinaz Ayatay kuyuya atılmış, 63 yaşındaki Seher Alver tarlada gömülü, 63 yaşındaki Sultan Baran ise evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Yakınlarının ihbarıyla çalışma yapan polis ekipleri, cinayet şüphelilerini belirleyemedi.

FAİLLER İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

1,5 yıl önce Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için özel ekip oluşturdu. Kurulan ekip, Mehrinaz Ayatay, Seher Alver ve Sultan Baran’ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

GİZLİ TANIKLARIN İFADESİ, OLAYI AYDINLATTI

Bu kapsamda ekipler, olay yerlerinde yeniden incelemeler yaparak, çevredekilerin ifadelerini aldı. Gizli tanıklardan alınan ifadeler sonrası cinayet zanlılarının D.Ç., D.Ş., B.E., M.K. ve E.Ş. olduğu belirlendi.

KATİLLERDEN BİRİ, BAŞKA BİR CİNAYETTEN İÇERİ GİRDİ

Polisin operasyonuyla 4 cinayet zanlısı kaldıkları evlerde yakalanırken, D.Ç.’nin ise başka bir cinayet suçundan cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

























