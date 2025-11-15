Kırşehir'de 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde atık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ürünlere “on numara yağ” ve “solvent” gibi inceltici maddeler eklenerek diğer illere sevk edildiği belirlendi.

KAMYON VE TESİSLERDE 33 TON KAÇAK AKARYAKIT BULUNDU

Jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucu durdurulan bir kamyonda tanklar içerisinde 15 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu. Ayrıca, OSB’de faaliyet gösteren iki sanayi tesisinde yapılan operasyonda 18 bin litre kaçak akaryakıt daha ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.