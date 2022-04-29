Kırşehir'de 4 katlı binada yangın: 1 ölü

Bir binada çıkan yangın sonucu 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 6 kişi de dumandan etkilendi.

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'ne bağlı 214. Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İçeride bulunan Hacı Kablan (74) ile gelini Selime, torunları Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), Kerzi Nur (3), İbrahim (4) ve Hacı Mehmet Kablan (1) ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Kerzi Nur Kablan'ın öldüğünü belirledi. Dumandan etkilenen 4’ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerzi Nur'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

DHA'nın haberine göre yangın ise itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



"Çocuklar çok zor durumdaydı"

Görgü tanığı Muzaffer Yıldırım, "Yangını gördüğümde tüm çabamla müdahale etmeye çalıştım. Elime aldığım çekiçle evin camını kırmaya çalıştım. Daha sonra arkadaşlar levye getirdi. Levye ile kırmaya çalışırken itfaiyeci arkadaşlar da geldi. İtfaiyeciler müdahale etmeye çalıştı. Çocuklar çok zor durumdaydı. Çok fazla duman vardı." diye konuştu.