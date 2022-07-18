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    Kırşehir'de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü

    Mucur ilçesinde, 'dedikodu' tartışmasında 34 yaşındaki kardeşi Gökhan Öcal tarafından tabancayla öldürülen 38 yaşındaki Fadime Öcal, toprağa verildi. Tutuklanan kardeşi" pişmanım" dedi.
    • 18.07.2022 - 15:32
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    Kırşehir'de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü

    Kırşehir'in Mucur ilçesinde Antalya'da yaşayan Gökhan Öcal, ablasının yaşadığı ilçeye geldi.

    Gökhan Öcal, ablası Fadime Öcal ile dedikodular ve kendisi hakkında konuştuğu iddiasıyla tartışmaya başladı.

    Ablasına ateş etti

    Kısa sürede büyüyen tartışmada Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti.

    Olay yerinde can verdi

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Ablasını öldüren Gökhan Öcal ise suç aletiyle polise teslim oldu. Fadime Öcal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mucur Camii'nde kılınan cenaze namazına, Fadime Öcal’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Abla toprağa verildi

    Kılınan cenaze namazının ardından 1 çocuk annesi Öcal, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ablasını öldüren Gökhan Öcal da, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Tutuklandı

    Çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderilen Gökhan Öcal, adliye çıkışı muhabirlerin "Kardeşini öldürdün, pişman mısın?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

    "Pişmanım"

    DHA'nın haberine göre, Gökhan Öcal'ın ifadesinde ise "Fadime, Istanbul'da evliydi. Boşanıp Mucur'a yerleşti. Hakkında çok fazla dedikodu duydum. Duyduklarımdan dolayı kendisinden hesap sormak için yanına gittim. Benim de hakkımda ileri geri konuşunca tartışmaya başladık. Bir an kendimi kaybettim ve belimden çıkardığım silahla ateş ettim. Daha sonra polisleri arayarak teslim oldum. Keşke böyle olmasaydı. Pişmanım." dediği öğrenildi.

    Kırşehir de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü #1

    Kırşehir de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü #2

    Kırşehir de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü #3

    Kırşehir de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü #4

    Kırşehir de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü #5

    Kırşehir de ablasını dedikodu yaptığı gerekçesiyle öldürdü #6


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