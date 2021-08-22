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- Kırşehir’de Afgan uyruklu erkek ile kadın arasındaki tartışma kanlı bitti
Kırşehir’de Afgan uyruklu erkek ile kadın arasındaki tartışma kanlı bitti
Afgan uyruklu B.M.A., tartışma sırasında Z.H. isimli kadını birçok yerinden bıçakladı. Z.H., olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.08.2021 - 08:43
Kırşehir’in merkez ilçesine bağlı Müftülük Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında, Afganistan uyruklu Z.H. (30) isimli kadın, oturduğu binanın önünde Afganistanlı erkek B.M.A. (30) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.M.A., yanında getirdiği bıçakla kadını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, Z.H.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet zanlısı B.M.A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Z.H.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.