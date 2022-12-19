Kırşehir'de anne, oğlunun serbest bırakılan tacizcisinin evini bastı

14 yaşındaki oğluna cep telefonuyla cinsel organını gösteren fotoğraflar gönderen taciz şüphelisinin serbest kaldığını öğrenen anne elinde taşla M.Z.’nin kapısına dayandı.

Kırşehir’de M.Z., iddiaya göre B.D.'ye cep telefonundan cinsel organını gösteren fotoğraflar attı.

Durumu öğrenen anne Y.D., belediyede çalışan M.Z. ile oğlu B.D. arasındaki yazışmaların çıktısını aldı.

Y.D., ardından belediye binasına gelerek duruma tepki gösterdi.

​Belediye önünde kendisiyle ilgilenilmemesine de tepki gösteren Y.D., "Bu kişi erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organını atıyor” diye bağırdı.

Adli kontrolle serbest kaldı

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı belediye binası önünde Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elinde taşla evini bastı

DHA'nın haberine göre M.Z.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenen anne Y.D, şüphelinin Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan adresini kaldırım taşıyla bastı.

"Adalet gereğini yapmıyorsa..."

M.Z.'nin kapısının önünde bağıran öfkeli anne Y.D. "Adalet gereğini yapmıyorsa ben kendi adaletimi sağlayacağım. Kendi ellerimle cezasını vereceğim. Yeter artık kaç ailenin canı yanacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu.

Ben ailesi olarak çocuğumu korumakla görevliyim. Neden tekrar bu pislikleri dışarı çıkarıyorsunuz. Daha kaç kişinin canı yanacak? Neyi bekliyorsunuz?" dedi.

Yeniden gözaltına alındı

Y.D., olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırıldı. M.Z. ise polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.