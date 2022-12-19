Petrol
80.39
1.71%
Euro
19.8036
0.19%
Dolar
18.6479
-0.02%
Altın
1.072
-0.23%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
315.866
-1.06%
BTXN Coin
7.78
10.51%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Kırşehir'de anne, oğlunun serbest bırakılan tacizcisinin evini bastı

    14 yaşındaki oğluna cep telefonuyla cinsel organını gösteren fotoğraflar gönderen taciz şüphelisinin serbest kaldığını öğrenen anne elinde taşla M.Z.’nin kapısına dayandı.
    • 19.12.2022 - 20:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırşehir'de anne, oğlunun serbest bırakılan tacizcisinin evini bastı

    Kırşehir’de M.Z., iddiaya göre B.D.'ye cep telefonundan cinsel organını gösteren fotoğraflar attı.

    Durumu öğrenen anne Y.D., belediyede çalışan M.Z. ile oğlu B.D. arasındaki yazışmaların çıktısını aldı.

    Y.D., ardından belediye binasına gelerek duruma tepki gösterdi.

    ​Belediye önünde kendisiyle ilgilenilmemesine de tepki gösteren Y.D., "Bu kişi erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organını atıyor” diye bağırdı.

    Adli kontrolle serbest kaldı

    Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı belediye binası önünde Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikayetçi oldu.

    Şikayet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kırşehir de anne, oğlunun serbest bırakılan tacizcisinin evini bastı #1

    Elinde taşla evini bastı

    DHA'nın haberine göre M.Z.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenen anne Y.D, şüphelinin Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan adresini kaldırım taşıyla bastı.

    "Adalet gereğini yapmıyorsa..."

    M.Z.'nin kapısının önünde bağıran öfkeli anne Y.D.  "Adalet gereğini yapmıyorsa ben kendi adaletimi sağlayacağım. Kendi ellerimle cezasını vereceğim. Yeter artık kaç ailenin canı yanacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu.

    Ben ailesi olarak çocuğumu korumakla görevliyim. Neden tekrar bu pislikleri dışarı çıkarıyorsunuz. Daha kaç kişinin canı yanacak? Neyi bekliyorsunuz?" dedi.

    Kırşehir de anne, oğlunun serbest bırakılan tacizcisinin evini bastı #2

    Yeniden gözaltına alındı

    Y.D., olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırıldı. M.Z. ise polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

    Kırşehir de anne, oğlunun serbest bırakılan tacizcisinin evini bastı #3


    Esenyurt'ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü

    Eyüpsultan'da, balyozlu uyuşturucu operasyonu
    3. Sayfa

    Eyüpsultan'da, balyozlu uyuşturucu operasyonu

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir