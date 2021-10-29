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    Kırşehir'de dünürünü öldürdü, geri dönünce yakalandı

    Tartıştığı dünürünü öldürüp, ailesini yaralayan zanlı komşusunun bahçesindeki kovalamaca sonrası yakalandı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 16:28
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    Kırşehir'de dünürünü öldürdü, geri dönünce yakalandı

    Kırşehir’in Çukurçayır Mahallesi’nde yaşayan R.A., (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı.

    Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle ateş etti.

    R.A.'nın dünürü olan S.Ç., (62) ve kızı E.Ç. (41) ağır yaralanırken, S.Ç.'nin eşi A.Ç. (64) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    KATİL, OLAY YERİNE GERİ DÖNÜNCE YAKALANDI

    İhbarın ardından Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği evde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Cinayetin ardından kaçan R.A., sonradan geldiği olay yerinde yaşanan kovalamaca sonucu komşusunun bahçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Kırşehir'de dünürünü öldürdü, geri dönünce yakalandı VİDEO

    Kırşehir de dünürünü öldürdü, geri dönünce yakalandı #1

    Kırşehir de dünürünü öldürdü, geri dönünce yakalandı #2

    Kırşehir de dünürünü öldürdü, geri dönünce yakalandı #3

    Kırşehir de dünürünü öldürdü, geri dönünce yakalandı #4

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