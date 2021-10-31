Kırşehir'de dünürünü öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı 64 yaşındaki dünürünü av tüfeğiyle vurarak öldüren, eşi ve kızlarını da yaralayan 62 yaşındaki Ramazan Ataman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 gün önce Kırklareli'ndeki Çukurçayır Mahallesi 771’inci Sokak'ta psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 62 yaşındaki Recep Ataman, aynı mahallede yaşayan 64 yaşındaki dünürü Ali Çağlar’ın evine gitti.

Burada Recep Ataman ile Ali Çağlar arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

DÜNÜRÜNE VE AİLESİNE ATEŞ AÇTI

Recep Ataman, evine gidip av tüfeğini alarak geri döndü, dünürü Ali Çağlar ile onun eşi Sultan ve kızı Ebru Çağlar’a ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ali Çağlar’ın öldüğünü belirleyen sağlık ekibi, Sultan Çağlar ve Ebru Çağlar'ı ise ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan Recep Ataman, aynı mahallede saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Otopsi işlemleri tamamlanan Ali Çağlar'ın cenazesi dün Çukurcayır Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Recep Ataman ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılar Sultan ve Ebru Çağlar'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.





















