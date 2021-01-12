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    Kırşehir'de elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi can verdi

    Elektrik direğinde yaşanan arıza nedeniyle tamire başlayan işçi akıma kapılarak hayatını kaybederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 07:21
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    Kırşehir'de elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi can verdi

    Elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş (18), elektrik direğinde yaşanan arıza nedeniyle Kırşehir’in Mucur ilçesindeki Kurugöl Köyü'ne geldi.

    Elektrik direğine çıkan Aktaş, tamir yaptığı sırada akıma kapıldı.

    DİREĞİN ÜZERİNDE CAN VERDİ

    Bir süre direkte asılı kalan Aktaş, Mucur Belediyesi itfaiye ekibince bulunduğu yerden alındı.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kırşehir de elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi can verdi #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Aktaş'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kırşehir de elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi can verdi #2

    Kırşehir de elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi can verdi #3

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