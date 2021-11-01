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    Kırşehir'de eşini bıçaklayan adamın duruşması ertelendi

    Şüphe üzerine eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren adamın, tutukluluk halinin devamlılığıyla duruşmasının ertelenmesine karar verildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:46
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    Kırşehir'de eşini bıçaklayan adamın duruşması ertelendi

    Kırşehir'de yaşayan Z.K., telefona gelen çağrılara yanıt vermediği gerekçesiyle eşi İ.K. den şüphelenmişti.

    Bunun üzerine Z.K., eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

    YARGILANDI

    24 yıllık eşini 27 yerinden bıçaklayan adam, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 'eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan yargılandı.

    Kırşehir de eşini bıçaklayan adamın duruşması ertelendi #1

    ŞÜPHEYE KAPILDIĞINI SÖYLEDİ

    Olay günü eşini telefonla arayarak ilçeye çağırdığını belirten sanık Z.K., çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını söyledi.

    Kırşehir de eşini bıçaklayan adamın duruşması ertelendi #2

    "SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

    Şüphe üzerine tartışmaya başladıklarını ve mutfaktan bıçağı alarak odaya gittiği sırada sinirlerine hakim olamadığını anlattı.

    Kırşehir de eşini bıçaklayan adamın duruşması ertelendi #3

    DURUŞMA ERTLENDİ

    Mahkeme heyeti; tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi.

    Kırşehir de eşini bıçaklayan adamın duruşması ertelendi #4

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