Kırşehir’de eşini öldüren koca, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Boşanmak üzere olduğu eşini tabanca ile öldüren şahıs, polisten kaçarken yakalanacağını anlayınca silahı başına dayayıp ateşledi. Şahsın ağır yaralandığı öğrenildi.

Kırşehir’de yaşayan M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T. (20) ile konuşmak üzere Kervansaray Mahallesi'ndeki eve gitti.

İddiaya göre M.T., barışma talebini reddeden eşi Hatice T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti.

Genç kadın hayatını kaybetti

Olayın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu.

Ağır yaralandı

Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.