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    Kırşehir'de ev kiralayan 45 Afgan kumar oynarken yakalandı

    Kırşehir’de kiraladıkları evde kumar oynadıkları belirlenen Afganistan uyruklu 45 kişiye, toplam 88 bin 650 lira ceza uygulandı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 13:30
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    Kırşehir'de ev kiralayan 45 Afgan kumar oynarken yakalandı

    Kırşehir'in merkez Yenice Mahallesi’ndeki bir apartmana belirli aralıklarla çok sayıda kişinin geldiğinin ihbar edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

    Eve baskın düzenleyen polis, kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 45 kişiyi gözaltına aldı.

    88 BİN 650 LİRA CEZA KESİLDİ

    Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulandıktan sonra farklı suçlardan toplam 88 bin 650 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

    Evi kiraladığı ve kumar organizasyonunu düzenlediği belirlenen Afganistan uyruklu S.Z.S.’nin, emniyetteki sorgusu devam ediyor. Evde kumar oynatılmakta kullanılan poker kağıtları, zar ve pul ile yüklü miktarda Türk Lirası bulundu.

    Kırşehir de ev kiralayan 45 Afgan kumar oynarken yakalandı #1

    Kırşehir de ev kiralayan 45 Afgan kumar oynarken yakalandı #2

    Kırşehir de ev kiralayan 45 Afgan kumar oynarken yakalandı #3

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