İHA
Kırşehir merkeze bağlı Ecikağıl köyünde geçtiğimiz yıl İsmail Karagöz'ün evi köye gelen 3 kadın tarafından soyuldu.
Köyde bulunan başka bir evin güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheliler evden 50 gram bilezik, 1 kolye, 4 çeyrek altın ve bir miktarda para çaldı.
"Evimin her yanını son sistem kameralar döşettim"
Yaşanan hırsızlık olayı sonrası kamera sistemi kurduran ve kameraların başından ayrılmayan Karagöz, "Evim soyuldu. Soyulduktan sonra da evimin her yanını son sistem kameralar döşettim ve oturdum izliyorum" dedi.
Karagöz, köyde öncülük de ederek birçok kişinin evine kamera sistemi kurmasını sağladı.
Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili de adli süreç devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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