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    Kırşehir'de Hasan ve Şeyma'nın katil zanlılarına müebbet istemi

    Kırşehir'de iki genci öldürerek Kızılırmak'a attıkları iddiasıyla yargılanan belediyede görevlisi 2 sanık hakkında, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını öngören dava açıldı.
    • 01.11.2022 - 20:41
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    Kırşehir'de Hasan ve Şeyma'nın katil zanlılarına müebbet istemi

    Kırşehir’de 25 Mart 2022'de Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir’den (18) haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

    Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu.

    Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

    Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından kaçırılıp öldürüldüler

    Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedeni olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde bulundu.

    Hasan Aydoğan’ın cesedi ise kız arkadaşıyla birlikte öldürüldükten 77 gün sonra Kızılırmak'ta bulundu.

    Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

    Olayla ilgili olarak Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A. gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak Kırşehir E Tipi cezaevine gönderildi.

    İHA'nın haberine göre Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Ş.E. (35) ve S.A. (32) hakkında hazırlanan iddianame, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Alınan ifadeler ve güvenlik kamerası görüntülerinden kendilerini polis olarak tanıtan Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ş.E. ve S.A. tarafından elleri kelepçeli halde başka bir araca bindirilerek Kortulu köyüne götürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

    Kırşehir de Hasan ve Şeyma nın katil zanlılarına müebbet istemi #1

    Kırşehir de Hasan ve Şeyma nın katil zanlılarına müebbet istemi #2

    Kırşehir de Hasan ve Şeyma nın katil zanlılarına müebbet istemi #3


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