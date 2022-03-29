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    Kırşehir'de hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına darp

    Yoğun bakım ünitesinde yatan hastanın vefat etmesi üzerine sinir krizi geçiren hasta yakınları doktor ve sağlık çalışanlarını darbedip, hastanenin camlarını kırdı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:44
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    Kırşehir'de hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına darp

    Sağlıkta şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.

    Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 'Beyin Kanaması' teşhisi ile gelen Salih Ata'nın, 4 gün süren tedavisinde ciğerlerinde pandemi etkisi de görüldü.

    HASTA KURTARILAMAYINCA SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBETTİLER

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hastanın yakınları, sinir krizi geçirerek Hekim Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız, Kübra Şahin, Klinik Destek Elemanı Tahir Mete Güleç ve Davut Taş'ı darbetti.

    Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Doktor ve sağlık çalışanları ise acil servisten darp raporu aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Yaşanan olayla ilgili Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi.

    Kırşehir de hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına darp #1


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