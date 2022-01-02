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    Kırşehir'de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü

    Husumetlileri tarafından tabanca ile vurulan Caner Gündoğdu hastanede hayatını kaybederken 23 gün önce de ağabeyi Haydar Gündoğdu da şüphelilerin yakını F.K. tarafından öldürüldü.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 16:37
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    Kırşehir'de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü

    Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde yaşayan Caner Gündoğdu ile husumetlileri A.K., E.K. ve N.K. tartıştı.

    Çıkan kavgada 3 kişi, Caner Gündoğdu'yu tabanca ile vurdu.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gündoğdu'yu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    AĞABEYİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

    Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada 23 gün önce de Caner Gündoğdu'nun ağabeyi Haydar Gündoğdu koyun otlatma meselesi nedeniyle F.K. tarafından öldürülmüş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    F.K.'nin Caner Gündoğdu'yu öldüren şüphelilerin yakını olduğu öğrenildi.

     


    Kırşehir de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü #1

    Kırşehir de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü #2

    Kırşehir de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü #3


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