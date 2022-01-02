- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırşehir'de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü
Kırşehir'de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü
Husumetlileri tarafından tabanca ile vurulan Caner Gündoğdu hastanede hayatını kaybederken 23 gün önce de ağabeyi Haydar Gündoğdu da şüphelilerin yakını F.K. tarafından öldürüldü.
- DHA
- 02.01.2022 - 16:37
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde yaşayan Caner Gündoğdu ile husumetlileri A.K., E.K. ve N.K. tartıştı.
Çıkan kavgada 3 kişi, Caner Gündoğdu'yu tabanca ile vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gündoğdu'yu Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
AĞABEYİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada 23 gün önce de Caner Gündoğdu'nun ağabeyi Haydar Gündoğdu koyun otlatma meselesi nedeniyle F.K. tarafından öldürülmüş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
F.K.'nin Caner Gündoğdu'yu öldüren şüphelilerin yakını olduğu öğrenildi.