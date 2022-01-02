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Kırşehir'de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü

Kırşehir'de iki kardeş 23 gün arayla öldürüldü

Husumetlileri tarafından tabanca ile vurulan Caner Gündoğdu hastanede hayatını kaybederken 23 gün önce de ağabeyi Haydar Gündoğdu da şüphelilerin yakını F.K. tarafından öldürüldü.