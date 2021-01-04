Kırşehir'de iki kişinin öldürülmesi olayına karışan 8 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ve öldürülen genç kadının annesi olduğu öğrenilen zanlının "Cezam ne varsa cezamı çekerim. Pişmanım. Ben yapmadım. Ben suçsuzum" dediği öğrenildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sevgilisi Vildan İnce (24) ile birlikte yaşadığı belirtilen 25 yaşındaki Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi.

Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu.

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ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖMDÜLER

Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Vildan İnce'nin ailesinden aralarında anne ve babasının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler gece boyunca jandarmada ifade verdi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 kişi dün adliyeye sevk edildi.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR

Öte yandan yapılan incelemede, cinayetin nasıl gerçekleştiği de ortaya çıktı.

İnce ailesi 2 ay önce evlenmek için Osman Çelik'e kaçan kızlarını yeniden eve çağırdı. Eve gelen Vildan İnce, ailesi tarafından darbedildi, ardından baskıyla sevgilisini arayıp 'barışma' bahanesi ile eve çağırdı.

Barışma ümidiyle eve giden Osman Çelik, burada İnce ailesi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Osman Çelik ve Vildan İnce bıçaklanıp, tabanca ile vurularak öldürüldü.

Ardından iki sevgilinin cenazesi dağlık araziye götürülerek gömüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zanlılardan biri ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Çelik’in çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, "Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti, aile ile bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Çelik’i evin banyosuna götürerek, tecavüz edip bıçakladı. Osman Çelik, çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Çelik ve Vildan İnce, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan, ateş edilerek öldürüldü." dediği öğrenildi.

ALAYCI TAVIRLA GAZETECİLERE SESLENDİ: İYİ ÇEKİN

Jandarmada işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’İyi çekin’ diye seslendi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılan iki sevgilinin cenazesi otopsi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Osman Çelik'in cenazesi Kaman ilçesine Çadırlı Hacı Bayram köyüne getirildi.

Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sırasında, imam Osman Çelik'in öldürülmeden önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, temaslı olan kişilerin cenaze namazından ayrılmasını istedi.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Çelik, köy mezarlığında toprağa verildi. Vildan İnce'nin cenazesinin ise Kaman Devlet Hastanesi morgunda bekletildiği öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen genç kızın ailesinden V.İ., K.İ., R.İ., R.İ., R.İ., B.İ., H.S. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adliye çıkışı jandarma aracına bindirilirken konuşan ve öldürülen genç kadının annesi olduğu öğrenilen R.İ., "Cezam ne varsa cezamı çekerim. Pişmanım. Ben yapmadım. Ben suçsuzum. Paşa yaptı." dedi.

Öte yandan mahkemede ifadeleri alınan 8 sanığın cinayeti kendilerinin işlemediğini öne sürdükleri öğrenildi.