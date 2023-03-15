Kırşehir'de jandarma operasyonu: 1 tutuklu Yabancı uyruklular üzerinde yapılan araştırmada terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen A.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt genelinde terör ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de yabancı uyruklular üzerinde yapılan araştırmada A.M. adlı bir kişi hakkında inceleme başlatıldı.

Gözaltına alındı

Terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.M., Jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda göz altına alındı.

İl Jandarma komutanlığı'nda ifadesi alınan A.M., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kırşehir E tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, jandarma timlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.