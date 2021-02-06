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- Kırşehir'de kadın cinayeti: Eşini 27 yerinden bıçakladı
Kırşehir'de kadın cinayeti: Eşini 27 yerinden bıçakladı
Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan (46) tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı (34) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Kaplan, gözaltına alındı.
- DHA
- 06.02.2021 - 15:51
Kırşehir'in Kapınar ilçesindeki Yenidoğan mahallesinde oturan belediyede işçi olan Zafer Kaplan, eşi İkram Kaplan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Kaplan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçakladı.
EŞİNİ BIÇAKLAYIP POLİSİ ARADI
Alkollü olduğu iddia edilen Zafer Kaplan, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi.
Polis ile birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İkram Kaplan'ın öldüğü belirlendi.
27 BIÇAK DARBESİ
İkram Kaplan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi tespit edildi.
Zafer Kaplan, polis tarafından gözaltına alındı. İkram Kaplan'ın ölüm haberi üzerine Ankara'dan gelen yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.