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    Kırşehir'de kardeşini öldüren sanığa müebbet

    Babalarından kalan miras yüzünden kavga eden iki kardeş arasında kan döküldü. Kardeşini öldüren H.F.A. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • 20.05.2022 - 17:46
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    Kırşehir'de kardeşini öldüren sanığa müebbet

    Kırşehir'in Kaman ilçesinde 20 Mayıs 2021 tarihinde iki kardeş arasında miras yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlanmıştı.

    Tutuklu sanık H.F.A., kardeşinin kendisine hakaret etmesi ve tehditte bulunması üzerine V.A.'ya belindeki tabancayla 5-6 el ateş etti.

    Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.F.A. ile taraf avukatları katıldı.

    Pişman olduğunu belirten sanık, tahliyesini talep etti.

    İHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, H.F.A.’ya ’kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.


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